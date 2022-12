NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst David Perry beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit den technischen Problemen des Schützenpanzers Puma, der vom Rüstungskonzern Rheinmetall in einem 50-prozentigen Gemeinschaftsunternehmen gebaut wird. Die massiven Verluste der Rheinmetall-Aktie wertete Perry als Überreaktion. Zwar wolle die Bundesregierung keine neuen Panzer dieser Art bestellen, bis die Mängel behoben seien, dennoch rechne er nicht mit Auftragsverlusten. Die größte Unsicherheit für Investoren bestehe aktuell in der Ungewissheit zum Ausmaß der technischen Fehler sowie in der Verantwortungsproblematik./ck/edh;