NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seinen positiven Eindruck vom Rüstungskonzern und Autozulieferer noch untermauert, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das Rüstungsgeschäft seien in den kommenden Jahren stark. Der Experte nahm nur wenige Änderungen an seinem Prognosemodell vor. Sein beibehaltenes Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 50 Prozent über die nächsten zwei Jahre./tav/mis;