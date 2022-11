NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen und die Prognosen für die diesjährigen Margen und Umsätze habe der Rüstungs- und Autozulieferkonzern bestätigt, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zurückgezogene Prognose für die Aufträge sei erwartet worden. Sollte der Aktienkurs deshalb trotzdem fallen, sollten Anleger diese Kursschwäche zum Einstieg nutzen, empfiehlt der Analyst./ajx/zb;