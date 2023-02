ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Einige Nachrichten in dieser Woche könnten sich auf die Langlebigkeit des Umsatzwachstums des Rüstungskonzerns und Autozulieferers über das Jahr 2025 hinaus auswirken, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem sei dies der Fall, sofern Deutschland auch nach dem Auslaufen des Sonderetats für die Bundeswehr weiterhin mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukt zur Verfügung stelle. Zudem verwies er auf mögliche Aufträge für Rheinmetall aus Griechenland und Australien./ck/gl;