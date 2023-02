ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Analyst Sven Weier bekräftigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ansicht, dass die geopolitischen Folgen des Ukraine-Krieges die Aktie des Rüstungsunternehmens und Automobilzulieferers vorerst weiter unterstützen werden. Mögliche Bewertungsspitzen, die um die Bekanntgabe des Ausblicks Mitte März herum folgen könnten, sieht er als Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen und eine neutrale Position einzunehmen. Dabei rät er weiterhin zu "einem Blick unter die Oberfläche". Weier hinterfragt etwa die langfristige Nachhaltigkeit der Umsätze in Deutschland, denn er sieht die Finanzierung der Verteidigungsprojekte durch Inflation, Zinsen oder auch andere Ministerien herausgefordert./ck/la;