ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 204 auf 233 Euro angehoben. Nach der massiv überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr stufte Analyst Sven Weier die Papiere aber in einer am Freitag vorliegenden Studie von "Buy" auf "Neutral" ab. Eine Menge positiver Aspekte sei bereits eingepreist - insbesondere mittelfristige hohe Investitionen in Wehrtechnik. Weier geht zunächst nicht von einer weiteren Outperformance der Aktien aus./ag/gl;