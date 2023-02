FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts der Ausgabe einer Wandelanleihe auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 262 Euro belassen. Infolge der künftig erwarteten starken Munitions-Nachfrage, dem Umsatzpotenzial und der hohen Profitabilität der Expal-Übernahme sehe er in der Finanzierungsmaßnahme nur eine vorübergehende Belastung, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese sollte sich langfristig durch das verbesserte Wachstums- und Margenpotenzial mehr als auszahlen./tih/ngu;