Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’837 0.2%  SPI 20’910 0.2%  Dow 51’611 -0.7%  DAX 25’982 0.0%  Euro 0.9168 0.1%  EStoxx50 6’191 0.2%  Gold 3’964 0.5%  Bitcoin 63’389 0.9%  Dollar 0.8191 0.0%  Öl 101.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BioNTech-Aktie gesucht: Umsatzrückgang und positives Ergebnis - Gründer-Paar vor dem Aus
Sportradar-Aktie zieht kräftig an: Sportdatenanbieter wächst im dritten Quartal weiter kräftig
Aktien von JD.com & Ceconomy: Alle behördlichen Auflagen erfüllt – Übernahme vor Vollzug
Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich
Fresenius Medical Care konkretisiert Prognose: Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2026 präzisiert - Aktie fester
Suche...
Plus500 Depot

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

916.20
CHF
-29.10
CHF
-3.08 %
14:42:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 12:16:53

Rheinmetall Hold

Rheinmetall
912.43 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Rheinmetall

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15
Fallender Rheinmetall-Kurs >5
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Hold
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1’020.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1’003.20 € 		Abst. Kursziel*:
1.67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1’004.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.59%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:16 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen