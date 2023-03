Rheinmetall 243.75 CHF 0.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 240 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts zu erwartender, über Jahre steigender Verteidigungsausgaben insbesondere in Europa bleibe er für die dortige Rüstungsindustrie optimistisch, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Rheinmetall sieht er wegen deutlich anziehender Ausgaben Deutschlands sehr positive Aussichten. Der Konzern dürfte einer der größten Profiteure der notwendigen Ersatzinvestitionen für an die Ukraine weitergegebene Waffensysteme sein. McWhirter beziffert den Wert dieser Investitionen auf insgesamt 22 Milliarden Euro./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 05:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.