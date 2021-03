HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Gespräch mit dem Finanzchef Helmut Merch auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dessen Aussagen seien ermutigend gewesen, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe Details genannt, wie der Autozulieferer und Rüstungskonzern über die verschiedenen Endmärkte hinweg nachhaltiges Wachstum erzielen will. Dazu zähle auch der Eintritt des Unternehmens in neue Märkte./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



