FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Renault von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Autobauer stehe nach dem Rauswurf des vorherigen Chefs sowie der Streichung der Unternehmensziele "am Anfang eines schmerzhaften Restrukturierungsprozesses", schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet nicht mit einer kurzfristigen Verbesserung der operativen Ergebnissituation und senkte abermals seine Schätzungen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 16:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 16:15 / MESZ





