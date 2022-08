NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault nach Spekulationen um einen möglichen Teilverkauf der Verbrennungsmotorensparte auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Noch sei es viel zu früh, um sagen zu können, ob das kolportierte Beteiligungsinteresse des chinesischen Autobauers Geely substanziell positiv für den französischen Autokonzern wäre, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 06:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 06:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.