NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Franzosen hätten mit einem starken Halbjahresbericht die Erwartungen klar getoppt, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./ag/gl;