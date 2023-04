NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er habe Informationen über die allgemeine technische Strategie sowie über die Gesamtstrategie des Autobauers erhalten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch über die Prioritäten für die kommenden Monate habe er Informationen erhalten./ck/he;