NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der französische Autobauer dürfte ein starkes Jahr 2022 hinter sich und ein ebenso gutes vor sich haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/edh;