NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault anlässlich eines Kapitalmarkttages zur neuen Konzernmarke Mobilize auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autokonzern habe für die neue E-Automarke ambitionierte Ziele bis 2030, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während sich die Anleger weiterhin darauf fokussierten, dass Renault sein Industriegeschäft aus den roten Zahlen bringt und seine Bilanz mithilfe einer starken Produktpalette entschuldet, finde er es ermutigend, dass die Franzosen weiterhin in alle Richtungen denken./edh/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 10:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 10:06 / BST



