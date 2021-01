NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Management habe viele Produkt-Highlights noch im Verborgenen gehalten, da die meisten der geplanten Modelle erst 2022 auf den Markt kommen sollen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet aber damit, dass diese helfen dürften, den Abstand der Franzosen zum europäischen Wettbewerb etwa bei SUVs und Crossover-Modellen zu verringern./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.