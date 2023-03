ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Erhebungen der UBS zufolge erwögen fast die Hälfte der Verbraucher den Kauf eines vollelektrisch betriebenen Autos, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Jahressicht sei dies allerdings ein leichter Rückgang, der erste seit Beginn der Erhebung im Jahr 2016. Auf den europäischen Märkten gebe es Bedenken, ob man sich ein solches Fahrzeug leisten kann. Renault wolle den Anteil elektrisch betriebener Fahrzeugen in Europa bis 2025 auf 65 Prozent steigern./bek/tih;