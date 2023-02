NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das zweite Quartal des französischen Autoherstellers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen. Der starke Ausblick zeuge von der zunehmenden geschäftlichen Dynamik./mf/edh;