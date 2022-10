NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 34 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers passte das Kursziel für die Aktien des Autobauers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an seine neuen Schätzungen für 2023/24 an./bek/he;