NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers nannte das neue Modell des Renault Megane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das wichtigste Produkt des französischen Autobauers. Die zurückliegenden Markteinführungen der Megane-Modelle seien mit einer höheren Profitabilität einhergegangen. Vom Analystentag zu diesem Thema dürfte es gute Nachrichten geben./bek/mis



