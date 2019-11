NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Ernennung eines neuen Vorstandschefs sei aktuell ein zentraler Kurstreiber für die Aktie des Autobauers, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hat von allen im Raum stehenden Kandidaten - dem Finanzchef von Renault und den Lenkern von Faurecia und Seat - eine hohe Meinung./ajx/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 13:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.