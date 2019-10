ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Renault nach Kappung der Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Autoabsatz leide darunter, dass die Franzosen recht stark in Argentinien und der Türkei engagiert seien, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem trage der neue Clio noch nicht vollständig zum Gesamtergebnis bei. Insofern dürfte der Ertrag auch Anfang des neuen Jahres unter Druck bleiben. Allerdings könnte die neue Interimschefin Clotilde Delbos nun in einer Großreinemachaktion auf einen Schlag alle schlechten Nachrichten auf den Tisch legen, statt nur scheibchenweise damit herauszurücken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 17:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



