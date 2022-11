FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault nach einem Kapitalmarkttag von 35 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe mit der Aufteilung in fünf Geschäftsbereiche die nächste Stufe seiner Strategie vorgestellt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe das E-Antriebsgeschäft, das bis Ende nächsten Jahres an die Börse gehen solle. Außerdem gebe es nun wie erwartet ambitionierte Mittelfristziele. Er sieht in den Vorhaben eine "Show-me-Story" mit vielen Variablen, das Management muss also erst einmal liefern./tih/mis;