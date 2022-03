NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 41 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der Einschätzung der Finanzkennzahlen und der Bewertung des globalen Automobilsektors befinde er sich immer noch im Blindflug, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch beginne er mit der Anpassung seiner Prognosen an ein stagflationäres Umfeld mit höheren Inputkosten, anhaltenden Lieferengpässen und einem möglichen Nachfrageeinbruch. Der Experte reduzierte deshalb seine operativen Schätzungen für die Autohersteller um 10 bis 30 Prozent und für die Zulieferer um 14 bis 30 Prozent./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 23:14 / ET



