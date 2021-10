NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Zahlen von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach dem dritten Quartal des Autobauers sei es fraglich geworden, ob im Gesamtjahr ein positiver freier Barmittelzufluss erzielt werden könne, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen geringe Margen und die noch immer hohe Verschuldung./mf/la



