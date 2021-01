NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 37 Euro angehoben. Der mit "Renaulution" überschriebene Plan des Autobauers für eine Trendwende sei mehr Evolution als Revolution, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messlatte liege niedrig genug, um die gesetzten Ziele zu übertreffen. Der an sich vernünftige Plan komme in Zeiten, in denen sich die Branche neu erfinden müsse, recht konventionell daher. Doch immerhin sei der Abwärtstrend im operativen Geschäft gestoppt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:28 / ET





