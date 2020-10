HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Renault nach Quartalszahlen von 22 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autobauer komme schlechter als die deutsche Konkurrenz durch die Corona-Pandemie und dürfte das zweite Jahr in Folge rote Zahlen schreiben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Branchenbewertung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 13:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 13:56 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.