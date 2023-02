NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die nun veröffentlichten Details zum neu verhandelten Bündnis zwischen den beiden Autobauern hätten nicht überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Neuordnung der wechselseitigen Beteiligungen ermögliche neue Projekte, trage aber auch der Tatsache Rechnung, dass die Allianz für die wichtigsten Herausforderungen und Investitionen auf beiden Seiten zu einer peripheren Angelegenheit geworden sei. Dies sei insgesamt positiv. Mit der neuen Vereinbarung wurde das Ungleichgewicht der Überkreuzbeteiligung beseitigt./la/he;