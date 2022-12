NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Relx auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt. Das Anlagevotum bleibe "Overweight" mit einem Kursziel von 2730 Pence, schrieb Analyst Daniel Kerven in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die europäischen Medienunternehmen müssten Anfang 2023 wohl mit einer Rezession in der Eurozone sowie in Großbritannien zurechtkommen, zum Jahresende hin sei mit einer Rezession in den USA zu rechnen. Die jüngste Erholung zyklischer Titel erscheine daher verfrüht. Kerven senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS). Relx zählt wegen seiner defensiven Stärken und des Bewertungsabschlags zu US-Konkurrenten aber zu seinen Top-Werten./gl/edh;