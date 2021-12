NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 2300 auf 2670 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven hob in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick seine Schätzungen für das langfristige Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters aus eigener Kraft an. Die europäischen Medientitel sollten sich 2022 weiter erholen und die Werbeeinnahmen sollten stark wachsen. Kervens Favoriten sind WPP, ITV, ProSiebenSat.1 und Universal Music Group (UMG)./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 00:20 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.