NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx nach Jahreszahlen für 2022 von 2863 auf 2962 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Medienkonzerns sei erneut solide gewesen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Prognose für das angelaufene neue Jahr lasse eine weiter starke Dynamik in allen Segmenten erwarten sowie eine Margenverbesserung in den Segmenten Messen und Recht./ck/he;