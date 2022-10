FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die europäischen Informationsanbieter seien zwar nicht immun gegen einen Wirtschaftsabschwung, aber doch vergleichsweise gut dafür gerüstet, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Ihre Schätzungen und Bewertungsmodelle passte sie derweil an das aktuelle Zins- und Wirtschaftsumfeld an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.