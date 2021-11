HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Relx von 1816 auf 2300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktienmärkte und insbesondere die Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Inflation und die Erwartung steigender Zinsen abgeschüttelt, was sie zuvor als größten Hemmschuh für den Kurs angesehen habe, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negative Kurstreiber seien nicht in Sicht, und die Zahlen für die ersten neun Monate zeigten Relx auf einem guten Weg zu einem starken Jahr./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 17:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.