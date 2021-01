HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Relx von 1800 auf 1816 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere des auf Online-Aktivitäten spezialisierten britischen Medienkonzerns seien auf dem gegenwärtigen Niveau angemessen bewertet, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Das etwas höhere Kursziel basiere auf einer zeitlichen Verschiebung der Bewertungsbasis./bek/tav



