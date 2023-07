Redcare Pharmacy 96.55 CHF 3.13% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 80 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke im zweiten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen hätten alle Produkte und Bereiche. Er hob seine kurzfristigen Umsatzschätzungen um 40 Prozent an - vor allem wegen eines Joint Ventures in der Schweiz. Mit Galenica habe die Online-Apotheke einen neuen strategischen Partner gefunden./tih/gl;

