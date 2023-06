HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der jüngste Ausverkauf der Aktie der Online-Apotheke wegen Gerüchten um unzureichende Pläne für die E-Rezept-Einführung in diesem Jahr sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh;