NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Reckitt von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 6150 auf 5000 Pence gesenkt. Analyst Martin Deboo geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem stärkeren US-Absatzrückgang des Desinfektionsmittels Lysol aus als der Markt. Auch seine Erwartung für das Wachstum des Konzernumsatzes liege unter der Konsensprogose. Dazu komme Druck von den Rohstoffpreisen. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem Aufschlag zur europäischen Branche gehandelt./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2022 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.