NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt Benckiser von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 6400 auf 6000 Pence gesenkt. Hier kämen mehrere Probleme zusammen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten etwa Grippensaisons künftig weniger stark ausfallen als in der Vergangenheit und damit das Geschäft mit entsprechender Medizin belasten. Bei Kernmarken, für die der Konsumgüterhersteller keine neuen Produkte lanciert, könnte er Marktanteile einbüßen. Zudem könnten die Kosten im Einkauf./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 23:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.