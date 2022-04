NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach einem Bericht über Verkaufsüberlegungen für das Geschäft mit Säuglingsnahrung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones bezeichnete den darin genannten Verkaufspreis von zehn Milliarden US-Dollar als "ambitioniert". Eine große Überraschung sei der Bericht nicht, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn Reckitt habe sich erst im September von diesem Segment in China verabschiedet./bek/fl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:37 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.