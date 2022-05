LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt von 9100 auf 9300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Resultaten zum ersten Quartal erwarte er von dem Konsumgüterkonzern in diesem Jahr nun ein sechsprozentiges Wachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei es konservativ, dass das Unternehmen von einem Wachstum eher am oberen Ende der Zielspanne von bis zu 4 Prozent spricht./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 20:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.