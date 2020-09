LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9400 Pence belassen. Die Covid-19-Pandemie habe einige Marken des Konsumgüterherstellers in den vergangenen Monaten stark wachsen lassen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2020 und 2021 rechnet Simpson daher mit bislang nicht berücksichtigten Umsätzen und Gewinnen in Milliardenhöhe. Im europäischen Sektor für Haushalts- und Körperpflegeprodukte ist für ihn die Aktie weiter der Favorit./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.