NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Die Ergebnisse des Konsumgüterkonzerns seien wirklich zufriedenstellend gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/jha/;