NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 7400 auf 7700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem ersten Quartal seine Wachstumsschätzungen./ag/bek;