ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach dem nun vollzogenen Verkauf des Großteils der chinesischen Babynahrungssparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. Der Deal erhöhe die Profitabilität des britischen Konsumgüterproduzenten, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sinke die Schuldenlast./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



