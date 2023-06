ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Im Fokus stünden der Zustand des Konsumgeschäfts in Europa sowie die Entwicklung der Marktanteile im Segment Hygiene, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis habe er gesenkt und liege nun unter der entsprechenden Konsensschätzung./bek/tih;