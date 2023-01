NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt nach aktuellen Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen zu Europa, den USA und China auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6700 Pence belassen. Mit Blick auf die Marktanteile sehe er im Allgemeinen eine Schwäche bei den von ihm abgedeckten Unternehmen der Konsumgüterbranche, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die einzige Ausnahme sei der Schokoladenhersteller Lindt, der Marktanteile in den USA hinzugewonnen habe./ck/tih;