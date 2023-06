NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Pence belassen. Die Zeiten eines prozentual zweistelligen Wachstums in den USA sei für viele von ihm beobachtete Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich vorbei, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Reckitt sei im Juni mit einem erwarteten Umsatzrückgang in den USA besonders auffällig, nur schwach werde das dortige Wachstum aber wohl auch bei Henkel, Unilever und Nestle ausfallen. Von Beiersdorf und Danone erwartet er etwas mehr Dynamik und in L'Oreal sieht er mit der Prognose eines zweistelligen US-Wachstums den Gruppenbesten./tih;