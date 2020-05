NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Quartalszahlen von 6500 auf 7300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Operativ habe sich der Hersteller von Konsumgütern gut geschlagen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Geschäft mit Ernährung habe das Unternehmen Marktanteile hinzugewonnen. Die Expertin erhöhte die Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,6 auf 4,7 Prozent./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 15:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 15:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.