FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Reckitt von 6500 auf 6250 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die genaue Höhe des Marktanteilsverlustes an Abbott im US-Geschäft mit Babyernährung bleibe unklar, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Punkt zusammengenommen mit den Schwankungen und Risiken für das Husten- und Erkältungsgeschäft dürften die Bewertung schwächen./tav/mis;